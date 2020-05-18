حب الله: معهد البحوث الصناعية قادر على مواكبة التوجه الجديد لدعم الصناعة وتطويرها

أشاد وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، بإدارة وكوادر معهد البحوث الصناعية، وهنأهم على أدائهم وجهوزيتهم واستمرارية عملهم خدمة للاقتصاد والصناعة والقطاعات الاخرى، من دون انقطاع طوال الفترة الماضية التي سجلت اقفالا للمؤسسات".

وخلال ترؤسه مجلس ادارة المعهد، أشار حب الله إلى أن "معهد البحوث الصناعية يشكل أحد ابرز المؤسسات الناجحة والمهمة والمنتجة والجديرة على المستوى الاقتصادي والعلمي والتحفيزي"، منوّهًا بأنهم "اليوم في دينامية جديدة على صعيد دعم الصناعة وتطويرها من خلال الرؤية المستقبلية لتطوير الصناعة التي أعلناها، والمعهد قادر على ان يواكب هذه الدينامية وهذا التوجه والمسار الجديد عبر التفاعل أكثر وأكثر مع ​القطاع الاقتصادي​ ولا سيما الصناعي منه".

من جهته، أرجع المدير العام للمعهد ​بسام الفرن​ "تراجع خدمات المعهد خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، إلى تراجع حجم الاستيراد والتصدير والانكماش الاقتصادي الراهن، ما ادى الى عدم التوازن التشغيلي الحالي". وعلى إثر ذلك طلب حب الله وضع تقرير يفند آلية تأمين التوازن المالي بأسرع فترة ممكنة.