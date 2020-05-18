رئيس بلدية جبيل: لاجراءات في حق اي مغترب وافد لا يلتزم الحجر المنزلي

طلب رئيس ​بلدية جبيل​ - بيبلوس ​وسام زعرور​ من "الأشخاص الوافدين في رحلات الإجلاء الاستثنائية المخصصة للبنانيين المغتربين العائدين إلى جبيل وحبوب، التزام ​الحجر المنزلي​ لمدة 14 يوما وعدم مخالطة أشخاص آخرين حتى ولو جاءت نتيجة فحوصاتهم المخبرية pcr سلبية، وإلا ستضطر ​البلدية​ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم وفق المادة 604 من قانون العقوبات، والتي تنص على ما يلي: "من تسبب عن قلة احتراز او إهمال او عدم مراعاة القوانين في انتشار مرض وبائي، عوقب بالحبس حتى ستة اشهر، واذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر عوقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات". كما ويلزم كل شخص إعادة الفحص المخبري pcr بعد انتهاء مدة الحجر، ورفع النتيجة النهائية للبلدية والإفادة خلال 24 ساعة كحد اقصى".

ودعا زعرور في تعميم اصدره "كل من يريد اي مساعدة أو الاستفسار عن أي معلومات، الإتصال بالخط الساخن للبلدية 70 292628 أو برقم عضو المجلس البلدي المسؤول عن ​لجنة الصحة​ الصيدلي خالد اللقيس 03 286098"، وتمنى على المواطنين "تفهم الإجراءات المتخذة لأنها جزء من التدابير والجهود التي يقوم بها مكتب الصحة في البلدية للحد من انتشار وباء ​كورونا​ في المدينة".