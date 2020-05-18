عكر: نعطي أولوية لملف الكهرباء والحكومة ملتزمة بتطبيق التزامات سيدر

أكدت وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الاجتماع المخصص لمؤتمر سيدر في السراي الحكومي، "اننا نعطي أولوية لملف الكهرباء ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر سيقدم عرضا حول ذلك"، مشيرة الى ان "الحكومة ملتزمة بتطبيق التزامات مؤتمر سيدر".
ولفتت عكر الى ان "هذه الحكومة نشّطت آلية المتابعة مع المانحين وجهات أخرى ما سيسمح بالتوصل إلى توافقات وفي حزيران سيكون لنا لائحة بالمشاريع وفق الأولويات".
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