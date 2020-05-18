دوكان: "سيدر" لا يزال ملائما والتمويل متوفر لتنفَذ المشاريع وتنجح الإصلاحات

أكّد المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة تنفيذ مقرّرات "سيدر" السفير ​بيار دوكان​،أنّ "سيدر" لا يزال ملائمًا والتمويل متوفّر لتُنفَّذ المشاريع وتَنجح الإصلاحات، ويجب التنسيق مع البرلمان للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كلّ واحد على حدة بل يجب أن تكون موافقة جماعيّة".

ولفت خلال اجتماع مخصّص لـ"سيدر" في ​السراي الحكومي​، إلى أنّه "يجب مواصلة اهتمامنا بالإصلاحات لا سيما الشفافيّة وإدارة عامّة متطوّرة تساهم في ​مكافحة الفساد​، ويجب استكمال التدابير الّتي تضمن المشاركة بين القطاعَين العام والخاص".وشدّد على أنّ "​لبنان​ بحاجة لإستثمارات ولا سيما في ​البنى التحتية​، وهذا سيسمح بإنعاش مستدام للإقتصاد اللبناني"، مشيرًا إلى أنّ "الاستثمارات بحاجة لطاقة كهربائية، ويجب أن تكون مؤمّنة بشكل متواصل؛ وإصلاح ​الكهرباء​ هو إصلاح أساسي ويقتضي حوكمة وشفافيّة".