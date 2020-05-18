أشار رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة له خلال الاجتماع المخصص لمؤتمر سيدر في السراي الحكومي إلى أنه "شددنا على مكافحة الفساد ووضعنا خطة إنقاذ مالية ولدينا رؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح ونحن نريد أن نطبق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك".
وراى دياب انه "بعد سنتين على "سيدر" لبنان يحاول تعزيز وضعه تجاه المجتمع الدولي وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق هذا الالتزام والتوصل إلى إنعاش الاقتصاد".
كانت هذه تفاصيل خبر دياب: نريد أن نطبق ما جاء في مؤتمر سيدر وسنتمكن من ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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