دياب: نريد أن نطبق ما جاء في مؤتمر سيدر وسنتمكن من ذلك

أشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في كلمة له خلال الاجتماع المخصص ل​مؤتمر سيدر​ في ​السراي الحكومي​ إلى أنه "شددنا على ​مكافحة الفساد​ ووضعنا خطة إنقاذ مالية ولدينا رؤية للتوصل إلى ​اقتصاد​ صحيح ونحن نريد أن نطبق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك".

وراى دياب انه "بعد سنتين على "سيدر" ​لبنان​ يحاول تعزيز وضعه تجاه ​المجتمع الدولي​ وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق هذا الالتزام والتوصل إلى إنعاش ​الاقتصاد​".

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