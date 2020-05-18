تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في ماليزيا ولا وفيات

كشفت وزارة الحصة الماليزية عن "تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا يرفع العدد الإجمالي للمصابين في ​ماليزيا​ إلى 6941 حالة"، لافتةً إلى "أنّها لم ترصد أي وفيات جديدة، ليظل الإجمالي عند 113 حالة".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجد أدّى على الأقل إلى وفاة 313 ألفًا و611 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل"، حسب حصيلة أعدّتها الوكالة الساعة 19:00 (ت غ) من مساء أمس الأحد، استنادًا إلى مصادر رسميّة. وأشارت إلى أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من أربعة ملايين و680 ألفًا و700 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة. وبين هذه الحالات، بات مليون و670 ألفًا ومئة شخص في عداد المتعافين".