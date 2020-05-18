"عمدة لندن": إذا أردنا منع موجة ثانية من كورونا فلنستمر بالبقاء بالمنازل

أشاد عمدة لندن ​صادق خان​، بالمجهود الذي تبذله السلطات في لندن للحد من حالات إصابات ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، والذي يبطئ من انتشار الفيروس.

ولفت خان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "إذا أردنا منع موجة ثانية كارثية، فيجب علينا جميعًا الاستمرار في البقاء في المنزل قدر الإمكان وتجنب أي سفر غير ضروري، خاصة في وسائل ​النقل العام​، لا تتوقفوا الآن، ودعونا نستمر".

من جهته، كان رئيس الوزراء البريطاني طمأن البريطانيين في وقت سابق بخصوص مقدرة بريطانيا على التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبًأ إياهم بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.