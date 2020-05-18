"رايان إير": إجراءات المملكة المتحدة لحجر المسافرين غبية وغير قابلة للتنفيذ

اتهم الرئيس التنفيذي لشركة "رايان اير" ​مايكل أوليري​، حكومة ​بريطانيا​ بسوء إدارة أزمة كورونا، حيث خفضت شركة الطيران توقعات الركاب الخاصة بها هذا العام إلى النصف، موضحةً أنها "استغلت برنامج القروض للشركات في بريطانيا".

واعتبر أوليري "إجراءات ​المملكة المتحدة​ المخطط لها لمدة 14 يومًا، للحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج بأنها غبية وغير قابلة للتنفيذ"، مشيرًا إلى أن "هذه هي الحكومة نفسها التي أساءت إدارة الأزمة لعدة أسابيع".

كما نوّه بأن "حكومة المملكة المتحدة تختلق هذه الأشياء أثناء سيرها، في إشارة إلى سياسة النقل الخاصة بها"، موضحًا أن "أقنعة الوجه ضرورية للأشخاص الذين يسافرون في وسائل النقل الجماعي". وأعرب عن ثقته بأن "البريطانيين والأيرلنديين وغيرهم من الأوروبيين سيظلون يتوجهون إلى ​إسبانيا​ و​البرتغال​ في العطلات العائلية بمجرد بدء العطلات المدرسية".