الصحة الفيتنامية: البلاد لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد منذ 32 يوما

أعلنت اللجنة الوطنية الفيتنامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أن "البلاد لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد منذ 32 يوما"، موضحة ان "إجمالي الإصابات في فيتنام منذ بداية انتشار الوباء وصل إلى 320 إصابة، منهم 180 شخصا أصيبوا خارج البلاد"، مشيرة الى "عدم تسجيل أي حالة وفاة نتيجة الإصابات بالفيروس خلال فترة انتشاره، وتماثل للشفاء 260 شخصاً".
هذا وكانت وزارة الصحة الفيتنامية قد أعلنت أمس الأحد عن رصد إصابتين جديدتين بكورونا بين المواطنين العائدين من الخارج، وتم عزلهما صحيا لدى وصولهما إلى البلاد.
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