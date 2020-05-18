تسجيل 7 حالات وفاة جديدة و205 إصابات بفيروس "كورونا" في الفيليبين

ذكرت وزارة الصحة ​الفيليبين​يّة، في بيان، أنّه "تمّ تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وسبع وفيات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الفيليبين إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831". ولفتت إلى أنّ "عدد المتعافين من المرض ارتفع 94 حالة، ليبلغ 2729".

وكانت قد أفادت وكالة "فرانس برس"، بأنّ "فيروس "كورونا" المستجد أدّى على الأقل إلى وفاة 313 ألفًا و611 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل"، حسب حصيلة أعدّتها الوكالة الساعة 19:00 (ت غ) من مساء أمس الأحد، استنادًا إلى مصادر رسميّة. وأشارت إلى أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من أربعة ملايين و680 ألفًا و700 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة. وبين هذه الحالات، بات مليون و670 ألفًا ومئة شخص في عداد المتعافين".