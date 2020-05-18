بوتين وأردوغان يبحثان وضع إدلب ويعبران عن قلقهما من تطور أحداث ليبيا

بحث الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ هاتفيا مع نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​ الوضع في ​سوريا​ وضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ الاتفاقات حول إدلب كما عبرا عن قلقهما حيال تطور الأحداث في ​ليبيا​.

وأشار ​الكرملين​ في بيان إلى أن بوتين "بحث في محادثة هاتفية مع أردوغان، الوضع في سوريا وأعرب الطرفان عن نيتالنية المشتركة لتكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية منطقة خفض التصعيد بإدلب، بما في ذلك البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي المؤرخة 17 أيلول 2018 ، الذي اعتمد في موسكو في 5 آذار".

وأكد الكرملين أن الجانبان بحثا "الوضع في ليبيا، معربين عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات هناك، وتم التأكيد على الحاجة إلى الاستئناف السريع للهدنة الدائمة والحوار بين الليبيين على أساس قرارات ​مؤتمر برلين​ الدولي، في 19 كانون الثاني، والتي أقرها قرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 2510".