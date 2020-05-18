وزير التربية النيوزيلندي: إعادة الأولاد إلى المدرسة أصبحت آمنة

أشار وزير التعليم النيوزيلندي كريس هيبكينز إلى أن "العودة إلى الحياة الطبيعية باتت تشكل صدمة ثقافية، للطلاب أو أسرهم على حد سواء وذلك بسبب الفترة الصعبة لكل من الأولاد والأهل".
وخلال حديث تلفزيوني، أفاد هيبكينز بأن "رسالتنا تتمثل بأن إعادة الأولاد إلى المدرسة أصبحت آمنة"، منوّهًا بأنه "نريد عودة التلاميذ إلى المدرسة وتعويض أي دروس ربما خسروها خلال فترة الإغلاق".
وتأتي تصريحات وزير التربية النيوزيلندي، في ظل عودة الآلاف من الطلاب اليوم إلى المدارس بعد شهرين من التعليم عن بعد في ظل الإجراءات التي اتبعتها الدولة هناك لمقاومة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية الصارمة للتخفيف من حدة انتشاره.
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