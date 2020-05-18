دبي تلاحق فيروس كورونا بدراجات متطورة و"سكوترات"

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إطلاق خدمة جديدة مبتكرة خلال ​عيد الفطر​ لفحص الحالات المشتبه بها والمؤكدة لمصابي ​فيروس كورونا​ المستجد، للوصول بسرعة أكبر إلى طالبي الإسعاف، حيث كانت أحدث الوسائل التي استحدثتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تمثل في استخدام "دراجات متطورة" و"سكوترات" تستطيع التدخل السريع، والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة، وخصوصا في أوقات الذروة وأماكن الازدحام.

وأعلنت "إسعاف دبي" عن إطلاقها هذه الخدمة المبتكرة خلال عيد الفطر السعيد لفحص الحالات المشتبه بها والمؤكدة لمصابي فيروس كورونا المستجد، وسيتم توزيعها في منطقتي "جي بي آر" و"سيتي ووك"