أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، "تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 15691 حالة". وكشف في مؤتمر صحافي، أنّه "تمّ تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتّى اليوم 118 حالة"، لافتًا إلى أنّ "جميع الحالات السابقة الّتي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكّدت إصابتها، وأُخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكويتية: تسجيل 6 وفيات و841 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.