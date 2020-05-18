مقتل 7 أشخاص بتفجير سيارة مفخخة قرب قاعدة لقسم المخابرات بأفغانستان

قتل 7 أشخاص على الأقل و أصيب 40 آخرون جراء تفجير ​سيارة مفخخة​ اليوم الإثنين، قرب منشأة لوكالة المخابرات الأفغانية في ​ولاية غزنة​ بوسط دولة ​أفغانستان​. و الانفجار هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف في أنحاء البلاد رغم اتفاق سلام وقعته ​الولايات المتحدة الأميركية​ مع ​طالبان​ في شهر شباط الماضي.

و أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم في ولاية غزنة، و التي شهدت الكثير من هجمات طالبان على القوات الأفغانية والأجنبية في السنوات الأخيرة.