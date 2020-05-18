الرئيس الصيني: سنخصص خلال عامين 2 مليار دولار لمساعدة الدول على مكافحة كورونا

أشار الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​ إلى أنه سيخصص 2 مليار دولار خلال عامين لمساعدة الدول الأخرى على مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وشدد بينغ على أن "الصين تعاملت بشفافية من لحظة اكتشاف فيروس كورونا"، منوّهّا بأن "​منظمة الصحة العالمية​ يجب أن تقود أي مراجعة حول فيروس كورونا". ولفت إلى أن "بكين تؤيد فتح تحقيق ولكن بعد السيطرة على الوباء".

كما أكد أن "أي لقاح تطوره بلاده لوباء "كوفيد 19" سيكون للمصلحة العالمية العامة"، داعيًا إلى "تضامن دولي في مواجهة جائحة كورونا". وحث على "توفير التكنولوجيا والمساعدات الطبية للدول الإفريقية في مواجهة الفيروس".