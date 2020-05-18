الأناضول: 96 شاحنة أممية محملة بمساعدات إنسانية عبرت تركيا باتجاه إدلب

ذكرت وكالة "الأناضول" أنّ "89 شاحنة مساعدات إنسانيّة للأمم المتحدة، عبرت من معبر "جيلوة غوزو" التركي في ولاية هطاي جنوبي ​تركيا​، إلى ​الأراضي السورية​"، موضحةً أنّ "المساعدات ستوزّع على المحتاجين في أرياف ​محافظة إدلب​".

ولفتت إلى أنّ "على الصعيد نفسه، أرسلت جمعيات إغاثيّة تركيّة 7 ​شاحنات​ محمَّلة بالمساعدات الإنسانيّة إلى النازحين في إدلب ب​سوريا​"، مشيرةً إلى أنّ "الشاحنات عبرت إلى الجانب السوري، بعد توقّفها لفترة وجيزة في الجانب التركي بولاية هطاي"، ومبيّنةً أنّ "المساعدات تتضمّن 26 طنًّا من ​مياه الشرب​، و25 طنًّا من ​الطحين​، إلى جانب طرود غذائيّة وأحذية".