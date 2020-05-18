ذكرت وكالة "الأناضول" أنّ "89 شاحنة مساعدات إنسانيّة للأمم المتحدة، عبرت من معبر "جيلوة غوزو" التركي في ولاية هطاي جنوبي تركيا، إلى الأراضي السورية"، موضحةً أنّ "المساعدات ستوزّع على المحتاجين في أرياف محافظة إدلب".
ولفتت إلى أنّ "على الصعيد نفسه، أرسلت جمعيات إغاثيّة تركيّة 7 شاحنات محمَّلة بالمساعدات الإنسانيّة إلى النازحين في إدلب بسوريا"، مشيرةً إلى أنّ "الشاحنات عبرت إلى الجانب السوري، بعد توقّفها لفترة وجيزة في الجانب التركي بولاية هطاي"، ومبيّنةً أنّ "المساعدات تتضمّن 26 طنًّا من مياه الشرب، و25 طنًّا من الطحين، إلى جانب طرود غذائيّة وأحذية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأناضول: 96 شاحنة أممية محملة بمساعدات إنسانية عبرت تركيا باتجاه إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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