إعادة فتح المواقع الأثرية كافة في اليونان بعد إغلاقها بسبب "كورونا"

فَتح موقع أكروبوليس الأثري في ​أثينا​، أبوابه أمام الزوار كما المواقع الأثريّة كافّة المفتوحة في ​اليونان​، بحضور رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو، بعد إغلاقها لشهرين بسبب وباء "​كوفيد 19​". وتكون الرئيسة بذلك أولى زائري الموقع، الّذي يضمّ معبدًا إغريقيًّا قديمًا والواقع على قمة تلة مطلة على العاصمة.

وذكرت وزارة الثقافة والرياضة في بيان، أنّه "تمّ فتح ​المواقع الأثرية​ اعتبارًا من اليوم 18 أيار، في المرحلة الأولى من عمليّة إعادة إطلاق المؤسّسات الثقافيةّ في البلاد بشكل تدريجي". لكن لن يُعاد فتح جميع المتاحف حتّى 15 حزيران المقبل، بناءً على خطّة الحكومة لرفع القيود تدريجيًّا لوقف تفشّي "​كورونا​".

وكان قد زار 2,9 مليون شخص أكروبوليس العام الماضي، في زيادة نسبتها 14,2 بالمئة عن العام السابق، ليكون بذلك أكثر موقع يستقبل زوارًا في اليونان.