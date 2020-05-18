الصحة القطرية: 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 33969 إصابة.
ولفتت الوزارة إلى أنها لم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بالوباء، ليستقر عدد الضحايا عند 15 شخصًا، لافتةً إلى أن 529 شخصًا مصابين بكورونا، تعافوا من الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المتعافين في عموم البلاد إلى 4899 حالة
كما أفادت بأنه جرى فحص 4125 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 161695.
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