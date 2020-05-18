غوتيريس: ندفع ثمنا باهظا بسبب تباين استراتيجيات الدول حول "كوفيد 19"

لفت الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، خلال الاجتماع السنوي لـ194 دولة عضو في "​منظمة الصحة العالمية​"، الّذي تمّ لأوّل مرّة عبر الفيديو، إلى "أنّنا شهدنا تعبيرًا عن التضامن، لكن دون كثير من الوحدة في استجابتنا لـ"كوفيد 19"، مركّزًا على أنّ "الدول اتّبعت استراتيجيّات متباينة ومتعارضة أحيانًا، وندفع جميعنا ثمنًا باهظًا".

وشدّد على أنّ "العديد من الدول تجاهلت توصيات "منظمة الصحة العالمية". ونتيجة لذلك انتشر فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم، وينتقل الآن إلى بلدان الجنوب، حيث يمكن أن يحدث آثار أكثر ضررًا، ونواجه مخاطر ذروة جديدة وموجات جديدة".

وكان قد أدّى فيروس "كورونا" المستجد إلى وفاة أكثر من 315 ألف شخص على الأقل حول العالم منذ ظهر في ​الصين​ في كانون الأوّل الماضي، حسب حصيلة وكالة "فرانس برس".