أعلن المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة التايلندية عن "تسجيل 3 ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3031 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 56"، مشيراً الى ان "الحالات ​الجديدة​ تعود لرجل وامرأة في إقليم نونتابوري، بالقرب من العاصمة ​بانكوك​، ولامرأة في بوكيت بجنوب البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة التايلاندية: تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.