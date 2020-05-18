الأمم المتحدة تطالب خارجية بنغلادش بنقل الروهينغا إلى مخيمات اللاجئين

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن، "لنقل مئات الروهينغا الذين أنقذتهم بنغلاديش وأرسلوا إلى جزيرة معرّضة للفيضانات بعدما علقوا لأسابيع في البحر إلى مخيّمات اللاجئين"، موضحًا أن "ذلك يأتي في وقت يزداد القلق بشأن احتمال تفشي الفيروس في المخيّمات الضخمة قرب الحدود مع بورما".
وشدد غوتيريش على وجوب "نقل اللاجئين البالغ عددهم 308 إلى المخيّمات فور انقضاء مدة الحجر الصحي المفروض عليهم، حيث لم يتم الإعلان عن المدة التي سيتم قضائها في العزل"، لافتًا إلى أنه "بينما قد يتم فرض حجر على الأشخاص الذي أنقذوا في البحر لأسباب تتعلّق بالصحة العامة، يجب كذلك منحهم الحماية التي يستحقونها كلاجئين".
كما أعرب عن ثقته "بأنهم هم أيضا سيستفيدون من الخدمات الإنسانية المقدّمة للروهينجا في بنغلاديش، وبأنه سيُسمح لهم في نهاية فترة الحجر بالانضمام إلى عائلاتهم في كوكس بازار".
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