المرصد السوري: وصول دفعة جديدة تضم 120 مسلحًا سوريًا إلى معسكرات تركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا

لفت "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، إلى "أنّه يستمر برصد ومتابعة عمليّة نقل المقاتلين الّتي تقوم بها ​تركيا​ من ​الأراضي السورية​ إلى داخل الأراضي الليبية، حيث عَلِم "المرصد السوري" أنّ دفعة جديدة تضم 120 مقاتل من الفصائل الموالية ل​أنقرة​، وصلوا إلى معسكرات تدريبيّة واقعة جنوب تركيا، بعد خروجهم من منطقة ​عفرين​ شمال غرب حلب يوم أمس؛ وذلك تمهيدًا لنقلهم إلى ​ليبيا​ بعد تلقّيهم تدريبات في تلك المعسكرات".

وأوضح أنّ "بذلك، بلغ تعداد المجنّدين الّذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتّى الآن، نحو 8950 "مرتزقًا" بينهم مجموعة غير سورية، في حين أنّ عدد المجنّدين الّذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقّي التدريب بلغ نحو 3420 مجندًا".