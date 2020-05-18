شركة "موديرنا" الأميركية أعلنت نتائج موقتة إيجابية بالمرحلة الأولى من تجارب لقاحها ضد كورونا

كشفت شركة "موديرنا" الأميركية، عن معطيات موقّتة إيجابيّة في المرحلة الأولى من التجارب السريريّة على مشروع لقاح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد، الّتي شملت عددًا محدودًا من المتطوّعين.

وأوضحت في بيان صادر عن المختبر، أنّ "اللقاح الّذي أُطلقت عليه تسمية "إم آر إن ايه-1273" بدا أنّه يؤدّي إلى استجابة مناعيّة لدى ثمانية أشخاص تلقّوه، بحجم الاستجابة نفسه الّذي يمكن رؤيته لدى الأشخاص الّذين أُصيبوا بالفيروس". ولم تُعرف بعد النتائج الكاملة للمرحلة الأولى من تطوير اللقاح، الّتي تضمّ 45 مشاركًا في الوقت الحالي.

ولفت المدير الطبّي لشركة "موديرنا"، تال زاكس، إلى أنّ "هذه المعطيات الموقّتة من المرحلة الأولى، رغم أنّها أوليّة، تُبيّن أنّ اللقاح "إم آر إن ايه-1273" يؤدّي إلى استجابة مناعيّة بالحجم نفسه لتلك الّتي تثيرها العدوى الطبيعيّة".

وتُجري معاهد الصحة الوطنيّة التجربة السريريّة، وتستثمر ​الحكومة الأميركية​ نحو نصف مليار دولار في مشروع "موديرنا". وقد تلقّت ثلاثة مجموعات يتألّف كلّ منها من 15 مريضًا، ثلاث جرعات مختلفة من اللقاح، مرّة واحدة أو مرّتين.