جونسون: الأوقات الحالية صعبة والتواصل مع المحتاجين أصبح أهم من السابق

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "الأوقات الحالية صعبة على الجميع والتحدث مع الآخرين حول ما نشعر به والتواصل مع المحتاجين اليوم يعتبر أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأفاد جونسون، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه "إذا كنت تعاني، أو كنت قلقًا بشأن شخص ما، فتواصل معه"، مشيرًا إلى "أهمية التواصل مع الأطباء النفسيين في أسبوع التوعية بالصحة العقلية".
كان جونسون طمأن مواطنيه بخصوص مقدرة بريطانيا على التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبًا إياهم بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.
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