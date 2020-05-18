وزير خارجية إسرائيل الجديد: سنبدأ بتنفيذ خطة "سلام ترامب"

أكد وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي الجديد، غابي اشكنازي، خلال مراسم تسلمه المنصب، أن "إسرائيل ستبدا بتنفيذ خطة سلام الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، حيث أنها تشكل فرصة تأريخية لترسيم حدود إسرائيل".

وفيما يخص موقف ​الأردن​ من الخطوات الإسرائيلية القادمة أشار اشكنازي، إلى أنه "سنقوم بالدفع نحو تطبيق الخطة الأميركية من خلال التنسيق مع ​الإدارة الأميركية​، والحوار مع جيراننا والحفاظ على اتفاقيات التسوية"، معرباً عن "شكره للإدارة الأميركية على موقفها الثابت من الملف النووي ال​إيران​ي ومنع إيران من التموضع عسكريا في دول الجوار، وأن مواجهة التهديد الإيراني يشكل مهمة أساسية للحكومة الجديدة".