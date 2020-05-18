وزير خارجية إسرائيل الجديد: سنبدأ بتنفيذ خطة "سلام ترامب"

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي اشكنازي، خلال مراسم تسلمه المنصب، أن "إسرائيل ستبدا بتنفيذ خطة سلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أنها تشكل فرصة تأريخية لترسيم حدود إسرائيل".
وفيما يخص موقف الأردن من الخطوات الإسرائيلية القادمة أشار اشكنازي، إلى أنه "سنقوم بالدفع نحو تطبيق الخطة الأميركية من خلال التنسيق مع الإدارة الأميركية، والحوار مع جيراننا والحفاظ على اتفاقيات التسوية"، معرباً عن "شكره للإدارة الأميركية على موقفها الثابت من الملف النووي الإيراني ومنع إيران من التموضع عسكريا في دول الجوار، وأن مواجهة التهديد الإيراني يشكل مهمة أساسية للحكومة الجديدة".
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