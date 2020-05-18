فرانس برس: تسجيل أكثر من 315 ألف وفاة و4.72 مليون إصابة بكورونا حول العالم

ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجد أدّى إلى وفاة أكثر من 315270 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في ​الصين​ في كانون الأوّل"، وفق تعداد أعدّته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة، الساعة 11:00 (ت غ) من قبل ظهر اليوم الإثنين.

ولفتت إلى أنّ "سُجّلت رسميًّا أكثر من 4,727,220 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 1,700,000 مصاب على الأقلّ"، موضحةً أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ الّتي سجّلت أوّل وفاة بـ"كوفيد 19" مطلع شباط الماضي، هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 89564 وفاة، من أصل 1,486,742 إصابة. وتعافى ما لا يقلّ عن 272265 شخصًا".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "بعد الولايات المتحدة، تحتلّ ​بريطانيا​ المرتبة الثانية بتسجيلها 34636 وفاة من بين 243303 إصابة. وتليها ​إيطاليا​ مع 31908 وفاة (225435 إصابة). فيما تحلّ ​فرنسا​ رابعةً مع 28108 وفاة (179569 إصابة)، ومن ثمّ ​إسبانيا​ مع 27650 وفاة و231350 إصابة".