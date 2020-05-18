السراج بعلن تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة الميليشيات الإجرامية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي التابع ل​حكومة الوفاق​ فايزالسراج، "تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة المليشيات الإجرامية والمرتزقة".

وأشار السراج إلى أن "قاعدة الوطية الجوية تنضم بذلك إلى المدن المحررة في الساحل الغربي"، معتبرًا أن "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، بتحرير جميع المناطق والقضاء على مشروع الهيمنة والاستبداد، الذي يهدد أمل الليبيين في بناء دولتهم المدنية الديمقراطية".

من الجدير ذكره أن قوات الوفاق تمكنت صباح اليوم من دخول قاعدة الوطية الجوية، الواقعة على بعد 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة ​طرابلس​، في حين تشير مصادر عسكرية إلى أن قوات القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ انسحبت من القاعدة الجوية تنفيذا للأوامر العسكرية.