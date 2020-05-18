وزارة الصحة السعودية: تسجيل 8 وفيات و2593 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​، "تسجيل 2593 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧"كورونا"⁩ المستجد (​كوفيد 19​)، و8 حالات وفاة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل 3026 حالة تعافي؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 28,748 حالة".

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