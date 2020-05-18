شركة أميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة من لقاح كورونا

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واشنطن: أعلنت شركة موديرنا الأميركية الاثنين عن "معطيات موقتة إيجابية" في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ، على عدد صغير من المتطوّعين.

وجاء في بيان صادر عن المختبر أن اللقاح بدا وكأنه يثير استجابة مناعية لدى ثمانية أشخاص تلقّوه، بنفس حجم الاستجابة التي يمكن رؤيتها لدى الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس.

وأضاف البيان أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأهمّ مع عدد كبير من المتطوّعين، ستبدأ في تموز/يوليو.

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