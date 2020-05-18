فقدان الشم والتذوق من أعراض (كورونا)

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دعت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، من يفقدون حاستي التذوق والشم أن يعزلوا أنفسهم، لأنها من أعراض الفيروس التاجي الواضحة. وقد أعلنت هيئة الصحة الوطنيةNHS اعترافها رسميا بهما كعرضين تحت الاسم السريري العلمي (Anosmia).

وحتى الآن، دأبت الحكومة على نُصح الناس فقط بأنهم قد يكون لديهم الفيروس إذا كان لديهم حمى أو سعال جديد مستمر، لكنّ العلماء العاملين في الحكومة قرروا الآن أن هناك أدلة كافية لإضافة هذين العرضين إلى القائمة.

ووفقًا لتوجيهات الحكومة، يجب على المريض أن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام على الأقل، ويجب على كل فرد في منزله القيام بذلك لمدة أسبوعين.

وقال البروفيسور جوناثان فان تام، نائب كبير الأطباء في إنكلترا، إن المسؤولين يأملون أن تساعد إضافة الأعراض إلى القائمة الأطباء على الكشف عن اثنين في المائة من المرضى.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الهاتف هذا الصباح "مع السعال أو الحمى كانت الحساسية حوالي 91 في المائة". "بإضافة فقدان حاستي الشم والتذوق، نعتقد أن ذلك قد يصل إلى 93 في المائة".

تحذير سابق

ويأتي القرار الحكومي البريطاني، بعد تحذير وزراء الأسبوع الماضي من أن واحدًا من كل أربعة مرضى لا يعلم أنه مصاب بـ COVID-19 لأنه لا يعاني من السعال أو الحمى، لكنه يعاني من فقدان الشم والتذوق أو علامات أخرى أقل تأثيرا.

ويحث أطباء الأنف والحنجرة المتخصصون الحكومة البريطانية على إضافة الأعراض إلى قائمتها الرسمية منذ مارس الماضي، وقالوا الأسبوع الماضي إن قرار تركها "يرقى إلى الإهمال السريري".

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين يصابون بكوفيد 19 الذين يفقدون حاسة الشم لديهم، وقال البروفيسور فان تام إن التقديرات تتراوح من "المراهقين" إلى أكثر من 50 في المائة.

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بيانات

لكن البيانات التي جمعتها هيئة الصحة العامة في إنكلترا حول المئات من المرضى في المملكة المتحدة أقنعت المسؤولين بأن هناك رابطًا قويًا بما يكفي يربط بين الاثنين.

وكان وزير الصحة مات هانكوك اعترف أنه فقد حاسة الشم عندما أصيب بالفيروس، لكنه عاد بعد فترة وجيزة من شفائه.

قال البروفيسور فان تام: "سبب إجراء التغيير الآن هو وجود إشارة حول أهمية الشم والتذوق كأحد أعراض COVID-19 لفترة من الوقت الآن، كان من المهم الاستمرار في النظر في ذلك والتأكد من أننا ننظر فيه ونقدمه في الوقت المناسب ... لقد كان هذا جزءًا صعبًا من العلم".

وأضاف: "ليس من المؤكد في كثير من الحالات أن الناس يفقدون حاسة الشم أو التذوق بشكل مباشر بسبب الفيروس التاجي". ومن المعروف أن الفيروسات الأخرى التي تؤثر على الشعب الهوائية لها نفس التأثير، بما في ذلك نزلات البرد والانفلونزا.

ومن جهتهم، قال أربعة من كبار الأطباء الطبيين في المملكة المتحدة، بقيادة البروفيسور كريس ويتي، في بيان اليوم الإثنين: "نحن نراقب عن كثب البيانات والأدلة الناشئة عن COVID-19 وبعد دراسة دقيقة ، نحن الآن واثقون بما فيه الكفاية للتوصية بهذا الإجراء الجديد".

وأضافوا: "يجب على أسرة الفرد أيضًا أن تعزل نفسها لمدة 14 يومًا وفقًا للإرشادات الحالية ويجب أن يبقى الفرد في المنزل لمدة سبعة أيام، أو أكثر إذا كان لا يزال يعاني من أعراض أخرى غير السعال أو فقدان حاسة الشم أو الذوق."

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