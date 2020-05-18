650 مليون كمامة طبية يوميًا.. صادرات الصين منذ اندلاع كورونا

صدّرت الصين منذ اندلاع جائحة كورونا كميات قياسية من مستلزمات الوقاية الطبية، حيث قامت بتصدير 50.9 مليار كمامة طبية منذ بداية مارس الماضي، بمعدل 650 مليون كمامة يوميًا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية فقد قامت الصين خلال الفترة المذكورة بتصدير 216 مليون لباس طبي و81.03 مليون نظارة طبية واقية و26.43 مليون ميزان حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء و1.04 مليار زوج من القفازات الطبية. قامت الصين خلال الفترة المذكورة بتصدير 216 مليون لباس طبي و81.03 مليون نظارة طبية واقية و26.43 مليون ميزان حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء و1.04 مليار زوج من القفازات الطبية. إضافة لذلك قامت الصين بتصدير 162 مليون جهاز اختبار للكشف عن فيروس كورونا، و72700 جهاز للتنفس الاصطناعي. ومع انتشار فيروس كورونا في العالم زاد الطلب على المستلزمات الطبية التي تستخدم في الكشف والوقاية، وأكدت بكين أنها ستواصل تشديد ضوابط الجودة على المنتجات الطبية التي تستخدم في مكافحة انتشار كورونا.

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