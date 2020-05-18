السعودية تسجل انخفاضًا جديدًا في إصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية السعودية تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ثاني يوم تشهد فيه المملكة انخفاضًا في الإصابات بعد سلسلة قفزات متتالية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. في الإصابات بعد سلسلة قفزات متتالية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ورصد أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الرياض (642) ومكة المكرمة (510) وجدة (305) والمدينة المنورة (245) والدمام (174) والهفوف (147). وسجلت المملكة 8 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الوفيات فيها 320 وفاة.

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