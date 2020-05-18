مقتل 7 أشخاص جراء تفجير سيارة ملغومة قرب قاعدة للمخابرات الأفغانية

قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب 40 آخرون، جراء تفجير سيارة ملغومة، اليوم الإثنين، قرب منشأة لوكالة المخابرات الأفغانية في ولاية غزنة بوسط أفغانستان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مسؤول في الشرطة: "في حوالي الساعة 4:30 فجرا تم استهداف قاعدة تابعة لقوات الأمن الوطنيفي غزنة بسيارة ملغومة"، مضيفا أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في موقع الانفجار ونُقل 40 مصابا إلى مستشفى عسكري.
والانفجار هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف في أنحاء البلاد رغم اتفاق سلام وقعتهالولايات المتحدة مع طالبان في فبراير الماضي.
وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن الهجوم في ولاية غزنة التي شهدت الكثير من هجمات طالبان على القوات الأفغانية والأجنبية في السنوات الأخيرة.
وقتل خمسة مدنيين الأسبوع الماضي وأصيب 40 ، بينهم ستة جنود، في هجوم لطالبان بشاحنة ملغومة استهدف مكتبا للجيش في ولاية باكتيا المجاورة.
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