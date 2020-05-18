الصين تعلن تخصيص ملياري دولار لمساعدة الدول المتضررة من كورونا

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أن بلاده ستخصص ملياري دولار على مدى العامين المقبلين لمساعدة الدول المتضررة من فيروس كورونا، خصوصًا الدول النامية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وقال الزعيم الصيني في مداخلة عبر الفيديو في الدورة 73 لجمعية الصحة العالمية: "ستقدم الصين، بهدف تحفيز التعاون الدولي ضد كوفيد - 19، ملياري دولار على مدى العامين المقبلين، للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتضررة، خصوصًا في البلدان النامية". "ستقدم الصين، بهدف تحفيز التعاون الدولي ضد كوفيد - 19، ملياري دولار على مدى العامين المقبلين، للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتضررة، خصوصًا في البلدان النامية".

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