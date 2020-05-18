الصحة العالمية: رش المواد المطهرة في الشوارع غير فعال ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن رش المواد المطهرة في الشوارع والمباني والتعقيم بالبخار في الأماكن المغلقة غير فعال ضد "كوفيد-19"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

تشير المنظمة إلى أنه ليس لهذه الطرق في الوقاية من "كوفيد-19" تأثير في خارج حدود المنطقة المتعرضة لهذه المواد مباشرة. كما أن هذه العملية قد تلحق أضرارا بالعيون والجهاز

التنفسي وتهيج الجلد.

وإذا كان لا بد من تعقيم سطح ما، فمن الأفضل، أولا إزالة بقايا المواد العضوية الملوثة باستخدام فرشاة أو مكشطة، ومن ثم تطهير السطح باستخدام قطعة قماش مبللة بالمحلول المستخدم في التطهير.

وتنصح منظمة الصحة العالمية، بعدم رش المواد المعقمة في الشوارع.

لأنها عند تلامسها مع الأوساخ تفقد فعاليتها. وتقول "لا ينصح مطلقا برش هذه المواد المعقمة على الناس (كما يحصل في الممرات والمكاتب أو أماكن أخرى). لأن هذا قد يكون ضارا من الناحية النفسية والبدنية، ولا يقلل من خطر انتشار العدوى من الشخص المصاب إلى الآخرين بواسطة الرذاذ عن طريق الهواء أو الاتصال المباشر".

وعلاوة على ذلك يمكن أن يسبب رش المطهرات على الناس تهيج العين والجلد وتشنج القصبات والغثيان والتقيؤ.