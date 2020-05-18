استطلاع رأي يكشف عن الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي أنهكها فيروس كورونا

كشف استطلاع رأي أجرته شركة "ميغا بلان"، استهدف ممثلي الشركات الصغرى والمتوسطة، عن القطاعات الأكثر تضررًا في روسيا بسبب تفشي فيروس كورونا وما تمخض عنه من إجراءات وقيود، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ووفقًا لنتائج الاستطلاع فإن 82.9% من المشاركينفي الاستطلاع اعتبروا أن الأزمة أثرت بدرجة أكبر على صناعة المطاعم، فيما اعتبر 61.6% من بينهم أن قطاع الموضة ومواد التجميل، كان أيضا ضحية تفشي وباء كورونا وإجراءات الحجر الصحي والإغلاق المؤقت لبعض المحلات التجارية.
كما يرى 48% ممن شاركوا في الاستطلاع أن تفشي فيروس كورونا انعكس سلبيا بدرجة أكبر على قطاع الصناعات التحويلية.
وبحسب استطلاع الرأي فإن من بين القطاعات التي لم تتضرر بدرجة كبيرة واستطاعت تحمل انعكاسات تفشي فيروس كورونا، قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطب الذي يعتبر الأقل تضررا.
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