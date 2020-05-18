لزيادة تدفق العملات الأجنبية.. إيران تخفف قيود التصدير

أعلن وزير التجارة والصناعة الإيراني بالوكالة، حسين مدرس خياباني، تخفيض القيود التصديرية للسلع غير النفطية إلى الحدود الدنيا، بهدف مساعدة المصدرين في جذب النقد الأجنبي إلى البلاد.
وتعهد الوزير الإيراني خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة، اليوم الاثنين، بإزالة القيود التصديرية للسلع غير النفطية بشكل أكبر، وتحقيق استراتيجية "طفرةالإنتاج".
وأشار إلى أن العوائد التصديرية بالعملة الأجنبية ستخصص لاستيراد السلع المستخدمة بقطاع الإنتاج هذا العام.
وبين أن استراتيجية "طفرة الانتاج" لا تتحقق سوى بتنمية الصادرات، واستهداف أسواق تصديرية جديدة في الخارج.
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