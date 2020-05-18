انعقاد المنتدى الصحي العالمي اليوم وسط توترات بين الغرب والصين

تعقد اليوم الإثنين، جمعية الصحة العالمية، وهي هيئة تتبنى أهم القرارات في منظمة الصحة العالمية، اجتماعا سنويا لها، للمرة الأولى منذ بدء جائحة COVID-19، لبحث تداعيات الجائحة وسبل مواجهتها ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الذي سيجري افتراضيا على

مدى يومين، على دعوات لمراجعة الاستجابة الدولية للوباء، يدعمها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مساع مدعومة من أستراليا لفتح تحقيق في أصل فيروس كورونا

وظهرت هذه الدعوات وسط انتقادات متزايدة لتعامل الصين مع تفشي

فيروس كورونا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن بكين يجب أن تواجه عواقب إذا كانت "مسؤولة عن علم" عن الوباء.

كما سبق أن علق ترامب التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بذريعة فشلها في التعامل مع الوباء.

واعتبرت الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار فيروس كورونا ومصدره.