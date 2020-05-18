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روسيا تبلغ عن حالات أقل بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تبلغ عن حالات أقل بفيروس لليوم الثالث على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في روسيا، اليوم الاثنين، عن 8926 حالة جديدة من فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع عدد حالاتها على الصعيد الوطني إلى 290678 حالة.

كان الارتفاع اليومي في الحالات لليوم الثالث على التوالي أقل من 10،000، وهو عتبة كانت أعلى من معظم شهر مايو، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت قوة مكافحة الفيروسات الروسية، إن 91 شخصًا لقوا حتفهم بين عشية وضحاها ليرتفع عدد الوفيات إلى 2722.

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