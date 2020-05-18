كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر أفغانستان.. مقتل سبعة وإصابة 40 في انفجار لـ"طالبان" قرب قاعدة للمخابرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون ومسلحون من حركة "طالبان"، إن مقاتلي الحركة فجروا سيارة ملغومة، اليوم الاثنين، بالقرب من منشأة لوكالة المخابرات الأفغانية في إقليم غزنة بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين.

وأكدت وزارة الداخلية في كابول ومسؤولون إقليميون في غزنة الهجوم، وقال مسؤول بالشرطة: "حوالي الساعة 4:30 صباحًا، استُهدفت قاعدة من قوات الأمن الوطني في غزنة بسيارة مفخخة"، مضيفًا، أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في موقع الانفجار ونقل 40 مصابًا إلى مستشفى عسكري، كما أوردت وكالة "رويترز".

والانفجار الذي وقع خلال شهر رمضان المبارك عندما يصوم عشرات الآلاف من الأفغان هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف في أنحاء البلاد رغم اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة و"طالبان" في فبراير.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم "طالبان"، إن مقاتلي الجماعة الإسلامية مسؤولون عن الهجوم في غزنة التي شهدت العديد من الهجمات واسعة النطاق التي شنتها طالبان في السنوات الأخيرة ضد القوات الأفغانية والأجنبية.

وقتل خمسة مدنيين الأسبوع الماضي وأصيب 40 شخصًا بينهم ستة جنود في انفجار شاحنة ملغومة لطالبان استهدف مكتبا للجيش في اقليم باكتيا المجاور.