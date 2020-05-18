كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء العودة إلى استئناف القداس العام في الفاتيكان وإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان الإفتتاح الكامل لكاتدرائية القديس بطرس، اليوم الاثنين، وعقدت الكنائس الكاثوليكية قداسات عامة لأول مرة منذ شهرين في أحدث تخفيف لقيود فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وقال "فرنسيس" قداس خاص في كنيسة جانبية دفن فيها القديس يوحنا بولس الثاني للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد البابا البولندي الراحل.

الكاتدرائية، التي خضعت يوم الجمعة لتعقيم لجعلها خالية من فيروس كورونا قدر الإمكان، فتحت للجمهور في وقت لاحق للجماهير من قبل الكهنة على مذابح جانبية أخرى بعد مغادرة البابا.

أخبرت اللافتات باللغتين الإنجليزية والإيطالية أولئك الذين يدخلون أن عليهم أن يبقوا على مسافة 1.5 متر (خمسة أقدام) على الأقل، ويرتدون كمامات ويعقمون أيديهم.

بدأت الكنائس في جميع أنحاء إيطاليا في الاحتفاظ بالجماهير بموجب إرشادات جديدة صارمة تم وضعها بين أساقفة الدولة والحكومة.

سيتعين على المؤمنين ارتداء الكمامات. يمكن للكهنة أن يحتفلوا بمعظم القداس بدون كمامات، لكن عليهم أن يرتدوا واحدة، وكذلك القفازات، عندما يوزعون رقاقة الشركة. تكون الشركة في اليد وليس في الفم.

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وحث البابا يوم الأحد الإيطاليين على مراعاة المعايير الجديدة "من أجل الدفاع عن صحة بعضهم البعض وصحة الناس".

ولكن، وفقًا لمراسل إيطالي داخل الكاتدرائية صباح اليوم الاثنين، لم يرتد كاهن واحد على الأقل على مذبح جانبي قفازات أو قناعًا أثناء تقديم الشركة.

من الناحية الفنية، ظل القديس بطرس مفتوحًا أثناء الإغلاق الإيطالي الذي بدأ في أوائل مارس، على الرغم من أنه فقط للصلاة الخاصة. دخل عدد قليل جدا من الناس بسبب زيادة الأمن لتجنب التجمعات في الساحة خارج.

لم يعلن الفاتيكان بعد متى سيقول البابا قداس من المذبح الرئيسي أمام الجمهور. وقد احتُجزت خدماته منذ أوائل مارس في كنيسة فارغة تقريبًا في مقر إقامته وتم بثها مباشرة على الإنترنت أو على التلفزيون.

وقال الفاتيكان، إنه عندما يكون القديس بطرس مفتوحًا للجماهير الكبيرة في أيام الأحد والأيام المقدسة، سيتم استخدام الماسحات الضوئية الحرارية للتحقق من درجات حرارة أولئك الذين يدخلون.

