كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح هام للرئيس الصيني بشأن لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، أن أي لقاح لفيروس كورونا ستقوم بلاده بتطويره سيكون للمصلحة العالمية العامة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، شدد على أن بلاده نجحت في كبح جماح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووجه انتقادات إلى السياسيين الأجانب الذين يحاولون تسييس هذا الملف.

وفي محادثات هاتفية مع نظرائه في كل من هنغاريا والبوسنة والهرسك وإستونيا أعلن وانغ، أعلن أن الصين "تمكنت من إخضاع المرض للسيطرة عبر جهود مضنية".

وقال إن البلاد تشهد حاليا "استئنافا تدريجيا لأنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تطبق فيه إجراءات الوقاية من المرض والسيطرة عليه بشكل منتظم"، حسبما نقلت عنه وكالة "شينخوا" الرسمية.

ولفت الوزير، إلى أن "الصين استطاعت ليس التغلب على صعوباتها الخاصة فحسب، بل وقدمت العون والدعم إلى بلدان أخرى في معركتها ضد الفيروس، لاسيما من خلال مشاركة خبراتها وطرق علاج الفيروس معها دون أي تحفظ".

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو أكثر من مليون.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

خلفية

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي أكثر من مليون شخص، وأكثر من مليوني مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.