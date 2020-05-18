كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة الأسترالية تعتقل طالبا ألمانيا لاقتحامه متحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، إن بول كوهن اقتحم المتحف الأسترالي في 10 مايو حوالي الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي، باستخدام بعض السقالات القريبة للوصول، قبل استكشاف المعروضات لمدة 40 دقيقة، كما أوردت وكالة "رويترز".
وقال شون هيني، كبير المفتشين، شرطة نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني: "لقد التقط بعض الصور الشخصية مع بعض العروض. لقد سرق أيضًا قبعة وصورة من الجدار وغادر في النهاية".
ظهر الطالب البالغ من العمر 25 عامًا، اليوم الاثنين، أمام المحكمة حيث واجه اتهامات بسرقة قبعة رعاة البقر وقطعة من العمل الفني.
وقد تم الإفراج عنه بكفالة بشرط أن يتخلى عن جواز سفره ويلتزم بحظر التجول.
المتحف الأسترالي هو الأقدم في البلاد. تم إغلاقه للجمهور منذ أغسطس 2019 للتجديدات.