كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة الأسترالية تعتقل طالبا ألمانيا لاقتحامه متحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الشرطة في أستراليا، اليوم الاثنين، طالبًا ألمانيًا باقتحام متحف العاصمة سيدني، حيث أظهرت لقطات أمنية أنه يزعم أنه يلتقط صور سيلفي بجوار معارض الديناصورات.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، إن بول كوهن اقتحم المتحف الأسترالي في 10 مايو حوالي الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي، باستخدام بعض السقالات القريبة للوصول، قبل استكشاف المعروضات لمدة 40 دقيقة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال شون هيني، كبير المفتشين، شرطة نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني: "لقد التقط بعض الصور الشخصية مع بعض العروض. لقد سرق أيضًا قبعة وصورة من الجدار وغادر في النهاية".

Advertisements

ظهر الطالب البالغ من العمر 25 عامًا، اليوم الاثنين، أمام المحكمة حيث واجه اتهامات بسرقة قبعة رعاة البقر وقطعة من العمل الفني.

وقد تم الإفراج عنه بكفالة بشرط أن يتخلى عن جواز سفره ويلتزم بحظر التجول.

المتحف الأسترالي هو الأقدم في البلاد. تم إغلاقه للجمهور منذ أغسطس 2019 للتجديدات.