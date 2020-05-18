كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يعزل 5 مدن في محافظة بغداد لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، عزل 5 مدن في محافظة بغداد لمدة أسبوعين اعتبارا من الأربعاء المقبل لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، أمس الأحد، 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية

ويذكر أن فرضت السلطات العراقية، السبت، حظر تجول شامل لمدة ثمانية أيام تبدأ من يوم الجمعة وتستمر خلال أيام عيد الفطر.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 3260 حالة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

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وويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.