محمد رمضان غير مهتم لقرار منعه من الغناء.. ويعلن أغنية بعنوان “كورونا فايروس” – فيديو

يستمر الفنان المصري، محمد رمضان، في تحديه نقابة الفنانين في بلده، بعد صدور قرار يمنعه من الغناء، إذ يستعد لإصدار أغنية جديدة بعنوان “كورونا فيروس”.

محمد رمضان اختار، هذه المرة، الغناء على فيروس كورونا، وتوجيه النصائح، والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة به، بطريقته المعروفة في الغناء.

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وقرر محمد رمضان إصدار الأغنية الجديدة بعد أشهر من قرار نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، بمنعه، وباقي مغنيي صنف “المهرجانات”.

ويمكن لمحمد رمضان مواصلة الغناء من خلال إصدار أعمال على يوتوب، لكن لن يكون بإمكانه إحياء حفل داخل مصر، إلا بعد إلغاء قرار المنع من طرف النقابة.

يذكر أن محمد رمضان تفوق في السباق الرمضاني بمسلسل “البرنس”، الذي يلقى نجاحا كبيرا في المغرب إلى جانب مصر.