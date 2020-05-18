أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، عودة لاعبيه إلى التدريبات، بعد أزيد من شهرين من التوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.
ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر “تويتر”، أول صورة لتدريبات الفريق الجماعية، التي شهدت مشاركة أكثر من لاعب، مثل سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، ولويس سواريز.
وكانت رابطة الأندية الإسبانية قد أبلغت جميع الأندية بالوصول إلى المرحلة الثالثة، حيث سيتمكن لاعبو كرة القدم من أداء التدريبات كمجموعات من خلال المجموعات بحد أقصى 10 أشخاص طبقًا للبروتوكول، الذي وضعته الليجا للعودة إلى التدريبات الجماعية.
وأصدرت الرابطة بيانا أكدت فيه أن أندية الدرجتين الأولى، والثانية ستعود إلى التدريبات الفردية، خلال الأسبوع الجاري، وهذا يحصل لأول مرة منذ توقيف نشاط الدوري، بسبب جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو برشلونة يعودون إلى التدريبات الجماعية بعد أزيد من شهرين من التوقف بسبب كورونا – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.