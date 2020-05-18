التوزيع الجغرافي لانتشار كورونا.. 23 إصابة جديدة بجهة الدار البيضاء و7 جهات بدون حالات إضافية -التفاصيل

لا تزال جهة الدارالبيضاء – سطات، تسجل آكبر عدد من المصابين الجدد بفيروس كورونا، وفق ما أظهرته حصيلة 18 ساعة الأخيرة، اليوم الاثنين.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، اليوم الإثنين، فإن جهة الدارالبيضاء – سطات، سجلت 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بإجمالي 2062.

كما سجلت جهة مراكش – آسفي، 18 حالة إصابة جديدة، وإجمالي 1280 حالة. وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة 12 حالة جديدة وإجمالي 965.

كما سجلت 6 حالات في جهة فاس – مكناس، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 951. وجهة الرباط – سلا – القنيطرة بحالة واحدة جديدة بإجمالي 668.

بالمقابل لم تسجل 7 جهات الباقية أي حالة إصابة جديدة واستقر فيها العدد عند 586 بدرعة تافيلات، و180 بالجهة الشرقية، 112 ببني ملال خنيفرة، و77 بسوس ماسة، 43 بكلميم واد نون، و4 بجهة العيون الساقية الحمراء، و2 بالداخلة وادي الذهب، مع الإشارة إلى أن الجهتين الأخيرتين قد تعافى بهما كل المرضى.