سلطنة عمان تحظر التجمعات لصلاة عيد الفطر والمعايدة

الإثنين 18 مايو 2020

على ما يبدو أن العيد في سلطنة عُمان سيكون مختلفاً عن أي عيد مضى، وفقاً لما جاء في تصريح لوزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي.



وأصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بيانًا بعد اجتماعها، الإثنين، واشتمل على عدة قرارات، أبرزها حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل الصلاة وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

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وكلفت اللجنة شرطة عمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، وتفويضها مباشرة بفرض الغرامات المالية المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين لهذه القرارات.

وأعادت اللجنة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة.

وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعية المسموح بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، ووسائل النقل العامة.