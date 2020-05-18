"التعاون الإسلامي" تستنفر كامل طاقاتها ضد كورونا

الإثنين 18 مايو 2020

قالت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، إن مساعيها ضد وباء كورونا مستمرة حتى تنتهي الجائحة، مؤكدة استنفار كامل طاقاتها للتصدي للفيروس.



ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن جهود المنظمة شملت المجالات الصحية والإنسانية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والدينية وغيرها.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل جهودها بعد ذلك للتخفيف من تداعيات كورونا على الدول الأعضاء في المنظمة.

واستنفرت الأمانة العامة للمنظمة أطقم عملها من خلال العمل عن بُعد، بالإضافة إلى الأجهزة التابعة لها، منذ انتشار وباء كورونا المستجد في مارس/آذار الماضي.

وأطلقت حملة إعلامية توعوية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأمانة العامة باللغتين العربية والإنجليزية تحت عنوان (#دول_التعاون_الإسلامي_تواجه_كورونا) (#OICCountriesCombatCOVID19).

وتم نشر المئات من مقاطع الفيديو والجرافيكس وغيرها من المحتويات التي تبرز جهود مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة ومؤسسات المنظمة في مكافحة الوباء.

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وسياسياً، عقدت الأمانة العامة للمنظمة الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في 22 أبريل/نيسان الماضي.

فيما عقدت الأمانة العامة لاحقا اجتماعات برئاسة الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، لمتابعة تنفيذ ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية.

كما أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إحدى أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتخصصة، في 4 أبريل/نيسان، مركزاً للتأهب والاستجابة الاستراتيجي بقرابة (2.3 مليار دولار أمريكي) بهدف دعم جهود البلدان الأعضاء في سعيها للوقاية من الوباء، حيث جرى بالفعل تقديم المساعدات لـ 21 دولة عضو بالمنظمة.

فيما اعتمدت مبادرة أطلقها صندوق التضامن الإسلامي لمكافحة الوباء وتتمثل في تخصيص حساب مصرفي لمساعدة الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان الأقل نمواً منها، بغية تعزيز قدراتها على مواجهة جائحة كورونا.

وصحياً، عقدت المنظمة بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسة المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الصحة، في 9 أبريل/نيسان الماضي، اجتماعاً استثنائياً – افتراضيا للجنة التوجيهية للصحة على مستوى الوزراء.

وأصدرت بياناً مشتركاً دعا إلى زيادة وسرعة تبادل المعلومات بشفافية، فيما عقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو جهاز فرعي من أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، في 16 إبريل الماضي ندوة فقهية وطبية بتقنية الفيديو حول تفشي جائحة كوفيد 19. تناولت الندوة قضايا من بينها أحكام الشريعة الخاصة بالوباء.

وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، كشفت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إحدى الأجهزة المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن استراتيجيتها لمواجهة أزمة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في أعقاب الوباء.